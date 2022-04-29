Президент «Вереса»: «Будет рассматриваться вариант начать следующий сезон УПЛ на западе Украины»

Иван Надеин / Фото: ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин сообщил, что у УПЛ есть вариант начать новый сезон на западе Украины. Его цитирует пресс-служба ровенского клуба.

Приняли решение не вручать медали. Соответственно, «Верес» занял 9-е место турнирной таблицы. То есть мы в десятке самых лучших! Теперь вопрос – как и где начать следующий чемпионат.

Возможно, будет рассматриваться вариант начать его на западе Украины, где есть стадионы в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде. Как вариант, можно рассматривать и Ровно, потому что согласно графику завершить работы можно уже в этом году (речь идет о первой очереди). Для этого необходима свобода руководства города, государства, президента УАФ. Потому что это логичное, правильное и рациональное решение».