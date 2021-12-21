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Президент «Вереса»: «Единый телепул позволит повысить конкуренцию в УПЛ»

Надеин считает, что украинский футбол нуждается в реформах
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 18:50
Президент «Вереса»: «Единый телепул позволит повысить конкуренцию в УПЛ»
Иван Надеин / Фото: Футбол 24

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился мнением о телепуле УПЛ. Его слова приводит пресс-служба ровенского клуба.

«Недостаточный уровень конкуренции в нашем футболе. Есть верхушка чемпионата. Это команды, которым другие не могут составить конкуренцию. И это общая проблема, которая сказалась в том числе на результатах выступлений украинских клубов в еврокубках.

Недостаточная конкуренция в чемпионате. Недостаточно возможностей у клубов. В этом случае безумным вызовом является введение единого телевизионного пула, который позволит повысить уровень конкуренции.

Это позволит получить дополнительные средства именно маленьким клубам. Поможет увеличить свои бюджеты. Клубы смогут больше тратить на инфраструктуру, на игроков. И это усилит конкуренцию в чемпионате.

У нас огромная аудитория. Большая сорокамиллионная страна, где все смотрят и любят футбол. Это спорт №1. Почему наши клубы получают от продажи телевизионных прав 200 тысяч евро, когда такой же польский клуб получает по меньшей мере 2 миллиона евро?

Важно отстаивать свои права. Объединиться в первую очередь маленьким клубам. Для «Динамо», «Шахтера», получающих по 40 миллионов евро от УЕФА за выступления в Лиге чемпионов, разница в 200, 500 тысяч или миллион евро может быть несущественной. Но мы должны понимать, что все это нужно ради общего блага.

Потому что европейские клубы зарабатывают по продаже телеправ. Взгляните на Англию. 80-100 миллионов фунтов клубы зарабатывают на продаже телеправ. Украинским клубам хотя бы в гривнах такую ​​сумму – и это позволит функционировать устойчиво и развиваться. Объединяйте город и область в рамках одного бренда.

Бюджет одного клуба «Динамо» – в несколько раз больше, чем бюджет развития такого города как Ровно. То есть футбольный клуб может объединять город вокруг себя»


В турнирной таблице УПЛ «Верес» сейчас идет на 9-м месте.

Петр Приходько
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