Президент «Вереса»: «Мы можем довести стоимость клуба до миллиарда гривен»

Иван Надеин / Фото: Twitter

Владелец «Вереса» Иван Надеин рассказал об экономическом росте клуба.

Да, сегодня клуб все равно зависит от меня и моих партнеров. Но мы уже получили ресурс, кроме спонсоров, рекламы. Это альтернативная форма финансирования футбола.

Плюс возможность прозрачно привлекать средства из-за рубежа. А у нас сегодня есть иностранные компании, которые купили часть акций. Они будут следить за процессом.

У нас будет вторая эмиссия акций, третья. Развитие инфраструктуры даст для этого возможность, потому что вырастут активы клуба. Запуск стадиона, выход в еврокубки также в этом помогут.

По разным оценкам мы можем довести стоимость клуба до миллиарда гривен. И это будет прозрачная и сформированная на бирже стоимость»