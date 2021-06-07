Президент «Вереса»: «Мы можем довести стоимость клуба до миллиарда гривен»
Владелец «Вереса» Иван Надеин рассказал об экономическом росте клуба.
«Верес» – народный клуб, а акции – это единственная возможность эту народность зафиксировать и показать. Есть примеры европейских клубов, которые это делают. В противном случае будет зависимость от одного человека или нескольких, которые полностью финансируют клуб.
Да, сегодня клуб все равно зависит от меня и моих партнеров. Но мы уже получили ресурс, кроме спонсоров, рекламы. Это альтернативная форма финансирования футбола.
Плюс возможность прозрачно привлекать средства из-за рубежа. А у нас сегодня есть иностранные компании, которые купили часть акций. Они будут следить за процессом.
У нас будет вторая эмиссия акций, третья. Развитие инфраструктуры даст для этого возможность, потому что вырастут активы клуба. Запуск стадиона, выход в еврокубки также в этом помогут.
По разным оценкам мы можем довести стоимость клуба до миллиарда гривен. И это будет прозрачная и сформированная на бирже стоимость»
Ранее Надеин заявил, что «Верес» будет стремиться стать третьей силой в Украине после «Динамо» и «Шахтера».
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