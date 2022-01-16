Президент «Вереса»: «Нам нужно омолодить состав, ведь имеем самую возрастную команду в УПЛ»

Иван Надеин / Фото: Футбол 24

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, почему защитник Дмитрий Немчанинов покинул клуб.

Мы сели с главным тренером, спортивным директором и определили, что условия, которые мы можем ему предложить, учитывая, что надо смотреть не только на этот сезон, хотя и здесь все впереди.

Нам нужно смотреть, каким будет «Верес» в следующем сезоне, когда УПЛ усилится еще двумя качественными командами с хорошими бюджетами. Конкуренция в УПЛ будет намного выше, чем сегодня. Нам нужно смотреть так, чтобы омолодить состав – «Верес» самая возрастная команда УПЛ.

С этим багажом через год мы будем смотреться совсем плохо. К сожалению, как бы мне ни хотелось, чтобы Немчанинов остался – но есть некоторые обстоятельства. Он перешел в нормальные условия, в амбициозную команду. Хочу ему пожелать только успехов».