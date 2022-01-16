Президент «Вереса»: «Нам нужно омолодить состав, ведь имеем самую возрастную команду в УПЛ»
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, почему защитник Дмитрий Немчанинов покинул клуб.
«Дмитрий действительно нам очень сильно помог. Это очень качественный футболист. Он профессионал. Он сыграл и в первой лиге, и в УПЛ почти все матчи. У него заканчивался контракт, ему 32 года.
Мы сели с главным тренером, спортивным директором и определили, что условия, которые мы можем ему предложить, учитывая, что надо смотреть не только на этот сезон, хотя и здесь все впереди.
Нам нужно смотреть, каким будет «Верес» в следующем сезоне, когда УПЛ усилится еще двумя качественными командами с хорошими бюджетами. Конкуренция в УПЛ будет намного выше, чем сегодня. Нам нужно смотреть так, чтобы омолодить состав – «Верес» самая возрастная команда УПЛ.
С этим багажом через год мы будем смотреться совсем плохо. К сожалению, как бы мне ни хотелось, чтобы Немчанинов остался – но есть некоторые обстоятельства. Он перешел в нормальные условия, в амбициозную команду. Хочу ему пожелать только успехов».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте.
Комментарии 0