Президент «Вереса»: «По количеству аудитории планируем стать третьим клубом Украины после «Динамо» и «Шахтера»
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о развитии ровенского клуба в маркетинговом плане.
– Сейчас вы тратите много на клуб. И до самоокупаемости далеко.
– Над этим и работаем. Для нас очень важно развитие маркетинга. Нам интересно, сколько у нас подписчиков. По количеству аудитории хотим стать третьим клубом Украины после «Динамо» и «Шахтера».
Сегодня мы где-то шестые-седьмые-восьмые. Берем основные каналы коммуникации – ютуб, фейсбук, инстаграм, твиттер. Трансляции наших матчей в среднем смотрят 100 000 человек. Каждую серию «Футболиста» смотрят почти по 300 000.
Хотим, чтобы это когда-то приносило деньги. От этого будет увеличиваться спонсорские контракты, дорожать акции. Мы хотим зарабатывать, привлекать дополнительные средства на инфраструктуру.
Напомним, «Верес» первым из клубов Первой лиги вышел в УПЛ в этом сезоне, также в высшей лиге будут играть «Черноморец» и «Металлист-1925».
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