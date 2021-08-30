Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Президент «Вереса»: «Победа над «Десной» – историческая для клуба»
Команда забила четыре мяча в ворота соперника
Фото: ФК Верес
Президент «Вереса» Иван Надеин поделился эмоциями от победы команды над «Десной» (4:0) в 6-м туре УПЛ.
«Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.
У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа — бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре».
«Верес» выиграл второй матч подряд. У команды 8 очков после шести туров.
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