«Львов» и «Верес» интересуются защитником «Десны»
Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Шахтер» и «Динамо»
Команда отправится на сборы в середине января
20 декабря 21:28
Фото: НК Верес
Президент «Вереса» Иван Наедин сообщил о планах команды на зимнее сборы.
«Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу. Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.
Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не «Шахтер» и «Динамо», которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути».
«Верес» занял 9-е место по итогам осенней части сезона.
Комментарии 0