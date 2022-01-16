Шевчук: «То, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для АПЛ – факт»
Президент «Вереса» рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук
У него сразу три функции
Вячеслав Шевчук / Фото: Футбол 24
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук.
«У Шевчука есть три ключевых блока направлений. Во-первых, это вертикаль детско-юношеского футбола, U-19 и первой команды. Мы должны вырастить игроков для первой команды.
Второе, и ключевое, это трансферы. Нам нужна возможность заработать на трансферах, брать игроков, которых мы сможем воспитать, добавить им мастерства, продать и получить доход.
Третье – это публичность. Шевчук является амбассадором клуба, который имеет очень большой авторитет в футбольном и медиасообществе, и может представлять клуб, быть его бренд-амбассадором».
Напомним, Шевчук стал спортивным директором «Вереса» в ноябре 2021-го года.
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