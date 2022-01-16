Президент «Вереса» рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук

Вячеслав Шевчук / Фото: Футбол 24

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук.

Второе, и ключевое, это трансферы. Нам нужна возможность заработать на трансферах, брать игроков, которых мы сможем воспитать, добавить им мастерства, продать и получить доход.

Третье – это публичность. Шевчук является амбассадором клуба, который имеет очень большой авторитет в футбольном и медиасообществе, и может представлять клуб, быть его бренд-амбассадором».