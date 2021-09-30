Президент «Вереса» рассказал, когда команда сможет играть на домашней арене

Иван Надеин / фото - ФК Сокол

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о ходе строительных работ на стадионе «Авангард» в Ровно:

Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.

До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной – это реальная перспектива.

Из выделенных государством ста миллионов гривен – большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должны быть заинтересованы поддерживать государство».