Президент «Вереса» рассказал, когда команда сможет играть на домашней арене
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о ходе строительных работ на стадионе «Авангард» в Ровно:
«Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное – начали вкладывать газон. Нынешние темпы работы – самые высокие, которые знает этот стадион изначально с его реконструкции. Потому что 150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас.
Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.
До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной – это реальная перспектива.
Из выделенных государством ста миллионов гривен – большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должны быть заинтересованы поддерживать государство».
С начала реконструкции стадиона команда проводит домашние матчи в Луцке.
Ранее хавбек «Вереса» Сергей Панасенко стал звездой интернета благодаря яркому исполнению гимна Украины.
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