Президент «Вереса»: «Из-за провокаций президентов клубов страдаем и мы»
Президент «Вереса» рассказал о бюджете клуба
Надеин отметил, что расходы ровенцев будут ниже среднего по УПЛ
24 июля 17:21
Иван Надеин / Фото - НК Верес
Президент «Вереса» Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба раскрыл бюджет ровенцев на предстоящий сезон в украинской Премьер-лиге.
Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого.
Бюджет для Первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.
Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.
Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть.
Надеин также прокомментировал скандал вокруг «Руха», «Арены Львов», стадиона «Украина» и УАФ.