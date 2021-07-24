Президент «Вереса» рассказал о бюджете клуба

Иван Надеин / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба раскрыл бюджет ровенцев на предстоящий сезон в украинской Премьер-лиге.

Бюджет для Первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.

Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.

Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть.