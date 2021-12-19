Вирт: «Год у «Вереса» получился хорошим, мы выполняем задачу, которую поставил президент»
Президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров
Иностранные футболисты пройдут просмотр в команде Юрия Вирта
Иван Надеин / Фото - НК Верес
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал в эфире телеканала «Футбол», какого вектора будет придерживаться клуб при поиске потенциального усиления.
На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было спортивное совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы присутствуем.
Ведем переговоры по каждой линии. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая возрастная команда. Мы это понимаем. В этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду.
Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт положительно оценил 2021 год для клуба.
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