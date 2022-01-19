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Президент «Вереса» рассказал о размере премиальных в команде

Ровенская команда идет на 9-м месте в таблице УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
14:39
Президент «Вереса» рассказал о размере премиальных в команде
Иван Надеин / Фото: Футбол 24

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о премиальных в команде.

«У нас задача – победа в каждом матче. У нас нормальные премиальные. Считаю, хорошие премиальные. Кто понимает, что играет в основном составе, имеет еще дополнительные контрактные бонусы. Считаю, это дополнительная мотивация.

Наши 6 побед и 2 результативные премиальные ничьи показали, что премиальные сегодня – важное дополнение».


В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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