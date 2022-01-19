Хавбек сборной Эстонии пополнил «Верес»
Президент «Вереса» рассказал о размере премиальных в команде
Ровенская команда идет на 9-м месте в таблице УПЛ
Иван Надеин / Фото: Футбол 24
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о премиальных в команде.
«У нас задача – победа в каждом матче. У нас нормальные премиальные. Считаю, хорошие премиальные. Кто понимает, что играет в основном составе, имеет еще дополнительные контрактные бонусы. Считаю, это дополнительная мотивация.
Наши 6 побед и 2 результативные премиальные ничьи показали, что премиальные сегодня – важное дополнение».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте.
Комментарии 0