Президент «Вереса»: «Шевчук – качественный специалист. Для него эта должность тоже вызов»

Фото: НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал пресс-службе клуба назначение на должность спортивного директора Вячеслава Шевчука.

Спортивный директор – это, фактически, представитель клуба среди всего футбольного сообщества. Поэтому этот человек очень будет для нас полезен. Для Вячеслава Шевчука – это тоже вызов.

Надеюсь, мы сможем совместно реализовать наши идеи в «Вересе».

Сейчас мы советуемся с руководством города по развитию ДЮСШ, привлечению клуба в этот процесс. Потому что у нас давно существует проблема, что перспективные воспитанники школы едут в другие города. Молодых футболистов нужно правильно готовить в рамках одной структуры, на вершине которой должен быть народный клуб «Верес».