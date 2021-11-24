Президент «Вереса»: «Шевчук – качественный специалист. Для него эта должность тоже вызов»
Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал пресс-службе клуба назначение на должность спортивного директора Вячеслава Шевчука.
«Вячеслав Шевчук – это качественный специалист. Человек с опытом. У нас действительно была необходимость усилить спортивную составляющую развития клуба именно в административном направлении. У нас есть сильная команда, хороший тренер и потребность развивать детско-юношеский футбол, формировать трансферную политику.
Спортивный директор – это, фактически, представитель клуба среди всего футбольного сообщества. Поэтому этот человек очень будет для нас полезен. Для Вячеслава Шевчука – это тоже вызов.
Надеюсь, мы сможем совместно реализовать наши идеи в «Вересе».
Сейчас мы советуемся с руководством города по развитию ДЮСШ, привлечению клуба в этот процесс. Потому что у нас давно существует проблема, что перспективные воспитанники школы едут в другие города. Молодых футболистов нужно правильно готовить в рамках одной структуры, на вершине которой должен быть народный клуб «Верес».
«Верес» идет 7-м в таблице УПЛ.