Президент «Вереса» сообщил, что с командой на сбор отправится воспитанник «Ливерпуля»

Иван Надеин / Фото - Twitter

Президент «Вереса» Иван Надеин сообщил о будущем просмотре воспитанника «Ливерпуля». Слова руководителя клуба передает пресс-служба ровенцев.

Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с «Вересом» поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии «Ливерпуля». Возможно, он станет хорошим усилением для нас.

Но решающее слово будет за главным тренером. Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги.