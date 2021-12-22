Карьерный рост. Гегедош сменил элитный «Верес» на клуб Второй лиги
Президент «Вереса» сообщил, что с командой на сбор отправится воспитанник «Ливерпуля»
Футболист выступает на позиции опорного полузащитника
Иван Надеин / Фото - Twitter
Президент «Вереса» Иван Надеин сообщил о будущем просмотре воспитанника «Ливерпуля». Слова руководителя клуба передает пресс-служба ровенцев.
В плане трансферной политики мы ежедневно на связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектации состава.
Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с «Вересом» поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии «Ливерпуля». Возможно, он станет хорошим усилением для нас.
Но решающее слово будет за главным тренером. Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги.
Ранее Надеин рассказал о планах команды на сборе в Турции.
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