Спортивный директор «Ювентуса» прокомментировал свой уход из клуба спустя 11 лет работы
Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»
Паратичи покинул туринский клуб
17:56
Андреа Аньелли / Фото: Twitter
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался об уходе из клуба спортивного директора Фабио Паратичи. Его слова приводит пресс-служба «бьянконери».
«Фабио в последние годы писал историю «Ювентуса». Он вырос, пройдя путь, на протяжении которого показал профессионализм и самопожертвование, а также добился больших успехов. 19 трофеев за 11 лет — лучшее описание его работы, которая навсегда вошла в историю нашего клуба. Сегодня пришло время поблагодарить его за профессионализм и ежедневную страсть»
Напомним, Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010-го года.
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