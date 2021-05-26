Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»

Паратичи покинул туринский клуб

Андреа Аньелли / Фото: Twitter

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался об уходе из клуба спортивного директора Фабио Паратичи. Его слова приводит пресс-служба «бьянконери».

«Фабио в последние годы писал историю «Ювентуса». Он вырос, пройдя путь, на протяжении которого показал профессионализм и самопожертвование, а также добился больших успехов. 19 трофеев за 11 лет — лучшее описание его работы, которая навсегда вошла в историю нашего клуба. Сегодня пришло время поблагодарить его за профессионализм и ежедневную страсть»

Напомним, Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010-го года.