Генсек UEFA: «Ювентус, «Барселону» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов»
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Андреа Аньелли уверяет, что новая футбольная структура просто необходима
18:41
Андреа Аньелли / фото - Getty Images
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал об истинных причинах создания футбольной Суперлиги.
«Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния. Только три клуба: «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – не уступили перед жесткими угрозами со стороны UEFA. Не таким образом футбол меняется в лучшую сторону...»
Напомним, Пирло возглавит клуб из Англии.
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