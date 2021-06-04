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Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»

Андреа Аньелли уверяет, что новая футбольная структура просто необходима
Футбол Серия А (Италия)
18:41
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Андреа Аньелли / фото - Getty Images

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал об истинных причинах создания футбольной Суперлиги.

«Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния. Только три клуба: «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – не уступили перед жесткими угрозами со стороны UEFA. Не таким образом футбол меняется в лучшую сторону...»

Напомним, Пирло возглавит клуб из Англии.

Источник: soccer.ru Михаил Рыбак
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Теги

Ювентус Европейская Суперлига (футбол)

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