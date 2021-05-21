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Президент «Зари»: «Меня не сильно волнует, как развивается футбол в Украине»
Геллер заявил, что думает только о своей команде
Евгений Геллер / Фото: Динамомания
Президент «Зари» Евгений Геллер в шоу «Бомбардир» высказался о развитии футбола в Украине.
– Вам нравится, как наше футбольное хозяйство развивается?
– Честно, меня это не сильно волнует. Меня волнует моя команда, как она прославляет город. Все остальное мне неинтересно, все равно ничего не изменится
Ранее Геллер заявил, что в Украине есть только два клуба, которые умеют покупать и продавать.
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