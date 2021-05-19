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Президент «Зари»: «Попросил Скрипника до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт»

Евгений Геллер – о будущем наставника
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 09:56
Президент «Зари»: «Попросил Скрипника до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт»
Виктор Скрипник / фото - Заря

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер в интервью YouTube каналу Бомбардир рассказал о будущем Виктора Скрипника в клубе. 

«Доволен ли я сотрудничеством с Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, что в будущем он удивит меня хорошим достижением. Пока он повторил свое прошлогоднее и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

Скрипника через год заканчивается контракт с «Зарей»? Да, и я попросил его до конца мая определиться собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в «Заре».

Напомним, стало известно, когда «Заря» выйдет из отпуска.

Михаил Рыбак
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Теги

Заря Виктор Скрипник

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