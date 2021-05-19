Президент «Зари»: «Попросил Скрипника до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт»

Виктор Скрипник / фото - Заря

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер в интервью YouTube каналу Бомбардир рассказал о будущем Виктора Скрипника в клубе.

Скрипника через год заканчивается контракт с «Зарей»? Да, и я попросил его до конца мая определиться собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в «Заре».