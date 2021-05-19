Стало известно, когда «Заря» выходит из отпуска
Президент «Зари»: «Попросил Скрипника до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт»
Евгений Геллер – о будущем наставника
19 мая 09:56
Виктор Скрипник / фото - Заря
Президент луганской «Зари» Евгений Геллер в интервью YouTube каналу Бомбардир рассказал о будущем Виктора Скрипника в клубе.
«Доволен ли я сотрудничеством с Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, что в будущем он удивит меня хорошим достижением. Пока он повторил свое прошлогоднее и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.
Скрипника через год заканчивается контракт с «Зарей»? Да, и я попросил его до конца мая определиться собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в «Заре».
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