Президент «Зари»: «В УПЛ мы и «Шахтер» – два клуба, которые успешно покупают и продают»

Евгений Геллер / Фото: Украинская правда

Президент «Зари» Евгений Геллер в шоу «Бомбардир» высказался о дальнейших перспективах луганского клуба.

– Когда-то я этот клуб взял, а потом влюбился, поэтому для меня это не проект. Для меня это больше чем слово проект. Если ребенка называть проектом, то родителям это не понравится. Так и мне не нравится формулировка «проект» относительно «Зари».

- Что для вас этот клуб значит?

– Во-первых, он показывает, что Луганск – это Украина. Во-вторых, я хочу, чтобы, как и любой ребенок, «Заря» достигала успехов. Я хочу, чтобы этот клуб зарабатывал деньги не только на свое существование, а еще приносил прибыль.

Но, к сожалению, в украинском футболе это пока трудно. Я бы сказал, что мы и «Шахтер» – два клуба, которые на рынке успешно покупают и продают