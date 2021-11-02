Ярославский: «Посмотрю, как Суркис будет шутить, когда «Металлист» вернется в УПЛ»
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Ранее Суркис отправлял на такие встречи Чохонелидзе
12:45
Игорь Суркис / Фото: Динамо
Президенты киевского «Динамо» Игорь Суркис и «Барселоны» Жоан Лапорта поужинали в Киеве перед матчем своих команд в Лиге чемпионов.
Отметим, что ранее на дружественных ужинах «Динамо» представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе.
Также известно, что матч в Киеве вызвал большой ажиотаж среди испанских СМИ. На матч в Киеве аккредитовались порядка 40 журналистов из Испании и 10 из других стран.
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