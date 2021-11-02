Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве

Ранее Суркис отправлял на такие встречи Чохонелидзе





Игорь Суркис / Фото: Динамо

Президенты киевского «Динамо» Игорь Суркис и «Барселоны» Жоан Лапорта поужинали в Киеве перед матчем своих команд в Лиге чемпионов.



Отметим, что ранее на дружественных ужинах «Динамо» представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе.

Также известно, что матч в Киеве вызвал большой ажиотаж среди испанских СМИ. На матч в Киеве аккредитовались порядка 40 журналистов из Испании и 10 из других стран.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Барселона».