Украину и Северную Ирландию рассудят поляки
«Приемчики» Бущана и игра в квадрат. Как сборная готовится к спаррингу с Северной Ирландией
Национальная команда Украины провела тренировку на ОСК «Металлист»
20:37
Фото - УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку ко второму товарищескому матчу перед Евро-2020 против Северной Ирландии. «Сине-желтые» провели тренировку на ОСК «Металлист».
В преддверии игры в команде Андрея Шевченко царит веселая, дружественная атмосфера. Футболисты сыграли в квадрат. Голкипер Георгий Бущан похвастался приемами из своего бойцовского арсенала.
Напомним, Шевченко огласил официальную заявку команды на Евро-2020.
Комментарии 0