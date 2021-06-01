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«Приемчики» Бущана и игра в квадрат. Как сборная готовится к спаррингу с Северной Ирландией

Национальная команда Украины провела тренировку на ОСК «Металлист»
Футбол Сборная Украины
20:37
«Приемчики» Бущана и игра в квадрат. Как сборная готовится к спаррингу с Северной Ирландией
Фото - УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму товарищескому матчу перед Евро-2020 против Северной Ирландии. «Сине-желтые» провели тренировку на ОСК «Металлист».

В преддверии игры в команде Андрея Шевченко царит веселая, дружественная атмосфера. Футболисты сыграли в квадрат. Голкипер Георгий Бущан похвастался приемами из своего бойцовского арсенала.

Напомним, Шевченко огласил официальную заявку команды на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Ирландии (футбол) Андрей Шевченко Георгий Бущан Николай Шапаренко

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