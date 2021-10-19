Пример для старших. «Шахтер» одолел «Реал» в Юношеской лиге UEFA

«Горнякам» дважды приходилось отыгрываться в матче

Фото - ФК Шахтер

В третьем туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Шахтер» на своем поле одолел «Реал».

В первом тайме «горнякам» пришлось дважды отыгрываться. На гол Петера ответил Глущенко, на мяч Гонсалеса – Сигеев. А Гулько и вовсе вывел хозяев вперед.

Вторая же половина встречи результативностью не порадовала. «Оранжево-черные» отстояли положительный для себя результат.

«Шахтер» выиграл второй матч в группе и, по крайней мере, на время возглавил группу D.

Юношеская лига UEFA. Групповой этап, 3 тур

«Шахтер» – «Реал» 3:2

Голы: Глущенко, 32, Сигеев, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Давид Гонсалес, 41

«Шахтер»: Пузанков, Фарина, Булеза, Козик, Глущенко (Гаврилюк, 86), Капинус, Гулько (Плющ, 77), Лосенко (Роспутько, 77), Сигеев, Гончарук (Погорилый, 83), Векленко (Бако, 86).

«Реал»: Рубен, Обрадор (Муньос, 67), Каррильо, Марвель (Пау, 84), Руис (Вильяр, 60), Гонсало (Иглесиас, 46), Нестор Лукас (Рауль Асенсио, 60), Мануэль Анхель, Петер, Давид Гонсалес, Герреро.

Предупреждения: Гулько, Глущенко, Лосенко – Каррильо, Иглесиас