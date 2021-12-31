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«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой

Немецкий специалист вытащил «скаузеров» из затяжного кризиса
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 16:49
«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Футболистка «Ливерпуля» Рэйчел Фернесс рассказал ВВС, как встретилась с тренером мужской команды «скаузеров» Юргеном Клоппом на вручении награды Sports Personality:

«Я не до конца осознала победу на Sports Personality. Я знаю, насколько это большое достижение. и кто выигрывал эту награду в прошлом.

Это был абсолютный шок. Я давала интервью, это почти обыденность, и мне сказали о сюрпризе – я обернулась и увидела Юргена Клоппа.

Я подумала: «Что вообще происходит?». Мне не стыдно признаться, что я была немного взволнована. Я была в растерянности 10 секунд.

Он просто прекрасный человек, который дарит тебе улыбку. Он, как Санта – приносит радость, куда бы ни пошел».

Немец смог вывести клуб из затяжного кризиса. Специалист привел команду к первой за 15 лет победе в ЛЧ, и первой за 30 лет победе в АПЛ.

Напомним, Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных игроков.

Павел Харченко
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Ливерпуль Юрген Клопп

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