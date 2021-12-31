«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой

Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Футболистка «Ливерпуля» Рэйчел Фернесс рассказал ВВС, как встретилась с тренером мужской команды «скаузеров» Юргеном Клоппом на вручении награды Sports Personality:

Это был абсолютный шок. Я давала интервью, это почти обыденность, и мне сказали о сюрпризе – я обернулась и увидела Юргена Клоппа.

Я подумала: «Что вообще происходит?». Мне не стыдно признаться, что я была немного взволнована. Я была в растерянности 10 секунд.

Он просто прекрасный человек, который дарит тебе улыбку. Он, как Санта – приносит радость, куда бы ни пошел».