«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
Футболистка «Ливерпуля» Рэйчел Фернесс рассказал ВВС, как встретилась с тренером мужской команды «скаузеров» Юргеном Клоппом на вручении награды Sports Personality:
«Я не до конца осознала победу на Sports Personality. Я знаю, насколько это большое достижение. и кто выигрывал эту награду в прошлом.
Это был абсолютный шок. Я давала интервью, это почти обыденность, и мне сказали о сюрпризе – я обернулась и увидела Юргена Клоппа.
Я подумала: «Что вообще происходит?». Мне не стыдно признаться, что я была немного взволнована. Я была в растерянности 10 секунд.
Он просто прекрасный человек, который дарит тебе улыбку. Он, как Санта – приносит радость, куда бы ни пошел».
Немец смог вывести клуб из затяжного кризиса. Специалист привел команду к первой за 15 лет победе в ЛЧ, и первой за 30 лет победе в АПЛ.
Напомним, Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных игроков.
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