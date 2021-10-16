Принц Камбоджи передумал покупать французский клуб

«Сент-Этьен» представил не всю документацию потенциальному владельцу

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Принц Камбоджи Нородом Равичак не станет владельцем «Сент-Этьена».

Он передумал по нескольким причинам. Кроме неутешительных результатов на старте сезона Равичаку не предоставили всю документацию от клуба.

С другой стороны, компания, которая занималась аудитом, возникли сомнения насчет настоящего источника средств, которые был готов вложить камбоджиец, сообщает Get French Football News.

Вместо Равичака купить клуб может бизнесмен Оливье Маркариан.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» находится на гране банкротства.