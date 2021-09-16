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Пришедший в ПСЖ летом Хакими уже мечтает о другой команде
Защитник хочет вернуться в Испанию
16 сентября 20:33
Фото: AFP
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими уже мечтает о новом клубе.
Лишь летом он перешел в парижскую команду из «Интера» за крупную сумму, но надолго в Париже он задерживаться не намерен. Мечта футболиста – возвращение в Испанию.
Об этом поведал Goal.com его бывший тренер Антонио Конте.
«Его мечта — снова играть за «Реал» в качестве ключевого игрока».
«Реал» продал его в «Интер» почти год назад. Также он был в аренде в «Боруссии» Д.
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