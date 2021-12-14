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Прискорбное завершение карьеры? «Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро
Форвард испытывает проблемы с сердцем
14 декабря 14:07
Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona
«Барселона» на официальном сайте объявила о пресс-конференции, в которой примут участие президент Жоан Лапорта и нападающий Серхио Агуэро.
Ожидается, что аргентинский нападающий все-таки объявит о завершении футбольной карьеры.
В ноябре игрок ощутил недомогание во время матча, а позже медики обнаружили у него проблемы с сердцем.
Форвард ранее отрицал слухи о том, что он повесит бутсы на гвоздь, но похоже на то, что медики убедили его позаботиться о своем здоровье.
Пресс-конференция состоится в среду, 15-го декабря в 13:00.
Аргентинец перешел в «Барселону» этим летом, но провел в составе «блаугранас» лишь 5 матчей, в которых забил 1 гол.
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