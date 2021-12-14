Прискорбное завершение карьеры? «Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро

Форвард испытывает проблемы с сердцем

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

«Барселона» на официальном сайте объявила о пресс-конференции, в которой примут участие президент Жоан Лапорта и нападающий Серхио Агуэро.

Ожидается, что аргентинский нападающий все-таки объявит о завершении футбольной карьеры.

В ноябре игрок ощутил недомогание во время матча, а позже медики обнаружили у него проблемы с сердцем.

Форвард ранее отрицал слухи о том, что он повесит бутсы на гвоздь, но похоже на то, что медики убедили его позаботиться о своем здоровье.

Пресс-конференция состоится в среду, 15-го декабря в 13:00.

Аргентинец перешел в «Барселону» этим летом, но провел в составе «блаугранас» лишь 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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