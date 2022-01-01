Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (8 событий из 11) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Окончен
19:45 Монако - Брага 1:1 Окончен
19:45 Байер - Аталанта 0:1 Окончен
19:45 Галатасарай - Барселона 1:2 Окончен
22:00 Лион - Порту 1:1 Окончен
22:00 Вест Хэм - Севилья 2*:0 Окончен
22:00 Айнтрахт - Бетис 1:1* Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бохум - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Футбол (13 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Манчестер Сити - Брайтон : Перенесен
14:30 Астон Вилла - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Унион Берлин -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Николаев - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Металлист - Волынь -:- Запланирован
18:00 Олимпик - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Кремень - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Ужгород - Авангард -:- Запланирован
18:00 Агробизнес - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Подолье - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 Альянс - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - ВПК-Агро -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Золотая коллекция бокса

Притула: «Чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине»

Известный телеведущий не изменил своего отношения к специалисту даже после золотых медалей киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 22:52
Притула: «Чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине»
Сергей Притула / Фото - Facebook

Известный телеведущий и блогер Сергей Притула поделился в эфире YouTube-канала «Пряма червона» мнением о главном тренере «Динамо» Мирче Луческу.

Ты знаешь мое негативное отношение, и я не вижу смысла это все мусолить дальше. Оно не изменилось и не изменится.

Чемпионство не праздновал?

Чемпионство «Динамо» не может быть индульгенцией поведению тренера киевского «Динамо», которое он проявлял в отношении «Динамо», Валерия Лобановского, Украины как государства.

Вся та риторика за время его пребывания в России, она немножко на голову не налазит. И разделять эти вещи я считаю несколько неправильным. Но я не являюсь владельцем клуба «Динамо» Киев. Пожалуй, Суркисам виднее, что делать с «Динамо».

Но ведь футболисты его поддерживают. Или у них нет выбора?

Не знаю, я не общался с футболистами относительно того, поддерживают ли они его искренне, или из безысходности. Может, когда-то спрошу. Я никогда не думал, что можно так стать равнодушным. У меня это как-то произошло.

Это одна сторона медали. Другая – они его называют лучшим тренером, с которым они работали. Сидорчук так считает.

Я четко разделяю некоторые вещи. Я рад, если тренерский талант Мирчи помогает «Динамо» достигать каких-то новых высот. Потому что когда в 5 матчах в Лиге чемпионов команда забивает 1 мяч, а пропускает больше, чем может вынести, – то это четко подчеркивает талант тренера. Команда покорила новые вершины.

Хорошо, есть какие-то успехи тренерские. Но это не значит, что стоит закрывать глаза на ту дичь, которую он себе позволял, рассказывать, что Украина и Россия один народ для него. Поэтому у меня к нему остается достаточно предвзятое отношение. Но, думаю, что ему глубоко нас*ать, какое у меня к нему отношение, и я не знаю, подозревает ли он о моем существовании. Поэтому в этом смысле мы квиты.

Ранее Луческу рассказал о трудностях при формировании боеспособной команды.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»
Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 марта 16:10
Луческу: «путин – преступник, а Украина борется за свободу всей Европы»
Луческу: «путин – преступник, а Украина борется за свободу всей Европы»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 марта 14:15
Луческу призвал не отстранять российских спортсменов
Луческу призвал не отстранять российских спортсменов
Футбол Украинская Премьер-лига
14 марта 16:49
1
Луческу: «Украинцы и россияне жили вместе как братья – никогда не думал, что война может начаться»
Луческу: «Украинцы и россияне жили вместе как братья – никогда не думал, что война может начаться»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 марта 15:41
Луческу: «Эта война, начатая идиотами. Я не уеду из Киева. Я не трус»
Луческу: «Эта война, начатая идиотами. Я не уеду из Киева. Я не трус»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 февраля 11:31
Миколенко: «Ты можешь пробежать тест Купера при Михайличенко, но не будешь таким уставшим, как при Луческу»
Миколенко: «Ты можешь пробежать тест Купера при Михайличенко, но не будешь таким уставшим, как при Луческу»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 февраля 09:10

Новости: Футбол

Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков
Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков
Лига чемпионов UEFA
17:07
Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Украинская Премьер-лига
16:47
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Бывший игрок «Шахтера» умер в оккупированном Донецке
Украинская Премьер-лига
14:56
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Украинская Премьер-лига
11:58
Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны
Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны
Украинская Премьер-лига
11:36
Форвард «Вест Хэма»: «Я не могу себе представить, что сейчас переживает Ярмоленко»
Форвард «Вест Хэма»: «Я не могу себе представить, что сейчас переживает Ярмоленко»
Лига Европы UEFA
11:29
Министерство спорта хочет разрешить футболистам, которые находятся в Украине, покидать страну
Министерство спорта хочет разрешить футболистам, которые находятся в Украине, покидать страну
Украинская Премьер-лига
10:10
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Лига Европы UEFA
09:30
Ярмоленко и Малиновский продолжают борьбу за титул. Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы
Ярмоленко и Малиновский продолжают борьбу за титул. Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы
Лига Европы UEFA
09:15
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Анбер: «Я не могу представить, что пока продолжается война, Лома и Усик скажут, что едут в аэропорт, поскольку у них тренировочный лагерь»
Анбер: «Я не могу представить, что пока продолжается война, Лома и Усик скажут, что едут в аэропорт, поскольку у них тренировочный лагерь»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 19:20
1
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»
Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»
Спортивная гимнастика
11 марта 11:35
1
Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
Теннис ATP
11 марта 09:20
Промоутер Фьюри: «Я каждый день смотрю новости об Усике – он в огромной опасности»
Промоутер Фьюри: «Я каждый день смотрю новости об Усике – он в огромной опасности»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:25
Все новости