Притула: «Чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине»

Известный телеведущий не изменил своего отношения к специалисту даже после золотых медалей киевлян

Сергей Притула / Фото - Facebook Известный телеведущий и блогер Сергей Притула поделился в эфире YouTube-канала «Пряма червона» мнением о главном тренере «Динамо» Мирче Луческу. Ты знаешь мое негативное отношение, и я не вижу смысла это все мусолить дальше. Оно не изменилось и не изменится. Чемпионство не праздновал? Чемпионство «Динамо» не может быть индульгенцией поведению тренера киевского «Динамо», которое он проявлял в отношении «Динамо», Валерия Лобановского, Украины как государства. Вся та риторика за время его пребывания в России, она немножко на голову не налазит. И разделять эти вещи я считаю несколько неправильным. Но я не являюсь владельцем клуба «Динамо» Киев. Пожалуй, Суркисам виднее, что делать с «Динамо». Но ведь футболисты его поддерживают. Или у них нет выбора? Не знаю, я не общался с футболистами относительно того, поддерживают ли они его искренне, или из безысходности. Может, когда-то спрошу. Я никогда не думал, что можно так стать равнодушным. У меня это как-то произошло. Это одна сторона медали. Другая – они его называют лучшим тренером, с которым они работали. Сидорчук так считает. Я четко разделяю некоторые вещи. Я рад, если тренерский талант Мирчи помогает «Динамо» достигать каких-то новых высот. Потому что когда в 5 матчах в Лиге чемпионов команда забивает 1 мяч, а пропускает больше, чем может вынести, – то это четко подчеркивает талант тренера. Команда покорила новые вершины. Хорошо, есть какие-то успехи тренерские. Но это не значит, что стоит закрывать глаза на ту дичь, которую он себе позволял, рассказывать, что Украина и Россия один народ для него. Поэтому у меня к нему остается достаточно предвзятое отношение. Но, думаю, что ему глубоко нас*ать, какое у меня к нему отношение, и я не знаю, подозревает ли он о моем существовании. Поэтому в этом смысле мы квиты. Ранее Луческу рассказал о трудностях при формировании боеспособной команды.

Сергей Стаднюк