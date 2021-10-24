Привет, сборная? Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ

Сообщалось, что опытный хавбек попал «на карандаш» Петракова

Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в 12-м туре украинской Премьер-лиги переиграло «Днепр-1» (2:0). Удвоил преимущество хозяев полузащитник Денис Гармаш.

Для хавбека, выступающего на позиции форварда, это уже четвертый гол за четыре последних матча УПЛ. Ранее 31-летний футболист забил «Руху», оформил дубль со «Львовом» и остался ни с чем в поединке с «Шахтером».

Также игрок выходил на поле в матчах Лиги чемпионов против «Баварии» и «Барселоны». Но там ситуативному форварду отличиться не удалось.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков может вызвать Гармаша в сборную Украины.