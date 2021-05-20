«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Digi Sport Special раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне.
«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо», но встретил в клубе группу игроков, которые хотели добиться этого. Футболисты чувствовали себя униженными, ведь прежде они не могли завоевать чемпионский титул. Это была конфронтация с самим собой. Мне нужно было увидеть, может ли полученный мной опыт помочь возродить команды, дать некоторым футболистам стимул, который позволит им бороться за титул.
Я пробыл в Румынии год, просто гулял. Мне было очень тяжело. Я не знал, займусь ли я вновь работой, но чувствовал необходимость в этом. Когда поступило предложение из Киева, я подумал, что меня приглашают туда только советником. Я сказал руководству «Динамо», что мне ничего не нужно, ни одного нового игрока. Было много травмированных, потому что в течение трехмесячного перерыва они не делали то, что должны были. Из-за этого возникали проблемы.
Я сказал, что мне нужен только тренажерный зал. На базе клуба есть комнаты для футболистов и холл, куда на первое собрание пришло всего 10 игроков. Но сейчас там необычная инфраструктура, хорошие автобусы для первой и второй команды».
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