«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне

Мирча Луческу / фото - Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Digi Sport Special раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне.

Я пробыл в Румынии год, просто гулял. Мне было очень тяжело. Я не знал, займусь ли я вновь работой, но чувствовал необходимость в этом. Когда поступило предложение из Киева, я подумал, что меня приглашают туда только советником. Я сказал руководству «Динамо», что мне ничего не нужно, ни одного нового игрока. Было много травмированных, потому что в течение трехмесячного перерыва они не делали то, что должны были. Из-за этого возникали проблемы.

Я сказал, что мне нужен только тренажерный зал. На базе клуба есть комнаты для футболистов и холл, куда на первое собрание пришло всего 10 игроков. Но сейчас там необычная инфраструктура, хорошие автобусы для первой и второй команды».