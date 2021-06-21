Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет

Команда Шевченко рискует покинуть Евро-2020

Послесловие

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Сборная Украины провела последний матч в своей группе на Евро-2020 – уступила Австрии (0:1). Хоть счет и является минимальным, но, скажем откровенно – это было очень плохо в исполнении национальной команды. Настолько плохо не было уже давно.

Обзор матча Украина – Австрия (0:1)

Шевченко нужно было провести ротацию состава

Стартовый состав Шевченко был практически неизменным. На матч с Австрией вышли все те футболисты, которые играли против Северной Македонии (2:1), за исключением одной замены – на позиции опорного полузащитника Тараса Степаненко сменил Сергей Сидорчук.

Кажется, что это была ошибка Шевченко. Хуже вряд ли было-бы. Читалось появление Виктора Цыганкова с первых минут, так как Ярмоленко наелся двумя первыми встречами – все-таки физика у Андрея уже не та. Ротация в защите также не помешала бы. Предыдущие две встречи четко показали, что у нас очень много проблем в задней линии. Почему бы не попробовать новые игровые связи и тем временен дать шанс иным исполнителям? Которые в итоге пребывают на Евро в качестве туристов.

Матч с Австрией был важным, но все же не решающим. Даже в случае поражения у нас есть шансы на выход в плей-офф.

Украина демонстративно вышла играть на ничью

Сколько заявлений со стороны футболистов мы слышали о том, что в этом матче ни в коем случае нельзя играть на ничью. Как оказывается, это были только громкие слова. С первых минут матча команда Шевченко демонстративно отдала мяч сопернику и заняла выжидающую позицию. Ладно, допустим. Но в такой ситуации должна быть грамотная и компактная оборона, которая бы сдерживала атаки соперника, а также быстрые выходы в контратаку. Ни первого, ни второго у нас не было. Вообще план Шевченко не был понятен изначально. Футболисты были слишком расслабленными, будто ничья уже есть у нас в кармане.

«Сине-желтые» провалили матч от начала и до конца

Сборная Украины не провела во встрече ни одного хорошего отрезка. Команда Шевченко создала лишь 3 по-настоящему опасных момента в этом матче (Удар Шапаренко в первом тайме, а затем Ярмоленко не дотянулся к мячу на добивании; спасение Бахманна после удара по воротам своего же защитника после подачи штрафного в начале второго тайма; удар Яремчука с острого угла в конце матча, который был опасным, но улетел мимо). Все. На этом все. И все эти моменты были созданы уже после гола Австрии.

Украина уступала сопернику по всем компонентам с первой и до последней минуты. А все это было подкреплено постоянным браком в передачах и потерях в элементарных ситуациях.

Ну и посмотрите на статистику ударов по воротам: 19-5 в пользу Австрии (4-1 по ударам в створ). Играли на ничью?

Хваленых перед Евро лидеров снова не было видно

В который раз приходится констатировать, что Александр Зинченко и Руслан Малиновский провели плохой невзрачный матч. Сколько дифирамб пелось этим двум исполнителям перед началом Евро. А по факту все 3 матча группового раунда мы не видим ни Руслана, ни Александра. Конечно, такую игру Малиновского можно списать на то, что он играет с травмой. А Зинченко был психологически подавлен после финала Лиги чемпионов. Но все же, извините. А разве сборная Дании не была подавлена после ужаса, который случился с Эриксеном? А потом они вышли и разнесли Россию. Все находятся в одинаковых условиях.

Скажем, как есть: наши лидеры этот чемпионат Европы проваливают.

Игра сборной Украины напомнила Евро-2016 – так плохо мы не играли уже давно

Даже не помню, когда сборная Украины в последний раз проводила такой слабый матч. Возможно, при Шевченко настолько плохо все было в матчах с Хорватией в отборе на ЧМ-2018 – тогда дважды уступили (0:1 и 0:2).

В целом же такая игра – ассоциация со сборной Украины времен Михаила Фоменко и горькие воспоминания о Евро-2016. Поражение от Австрии – вполне себе в духе того ужасного еврофорума для «сине-желтых».

А стоит ли выходить в 1/8 Евро-2020 с таким футболом?

И даже если мы пролезем в 1/8 финала с третьего места – этот результат вряд ли будет заслуженным. По-настоящему хороший отрезок на этом Евро мы провели лишь один – вторая половина первого тайма в матче с абсолютным аутсайдером группы и слабейшей командой Евро – сборной Македонии (62 место в рейтинге FIFA – самое низкое среди всех команд-участниц).

Группа В уже сделал подарок для нас – Финляндия заняла 3-е место и точно будет ниже Украины среди лучших третьих команд.

Тем не менее, такой футбол не вселяет оптимизма. И если матчи с Нидерландами и Северной Македонией оставляли неоднозначные впечатления от игры национальной команды, то такое «беззубое» поражение в матче с Австрией совсем не навеивает оптимизма.

Даже Шевченко это признал:

«Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма».