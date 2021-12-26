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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Призван спасти от вылета. Максим Коваль может стать одноклубником Харатина

«Легия» заинтересована в услугах экс-голкипера «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
17:23
Призван спасти от вылета. Максим Коваль может стать одноклубником Харатина
Максим Коваль / Фото - Аль-Фатех

Голкипер «Аль-Фатеха» Максим Коваль может перебраться в «Легию». Об этом сообщает Meczyki.

Основной вратарь действующего чемпиона Польши Артур Боруц получил травму. В июне 2022 года у него истекает контракт.

Тогда же заканчивается и соглашение Коваля с «Аль-Фатехом». «Легия» рассчитывает на бесплатный переход. Документ может быть разорван досрочно.

В текущем сезоне украинский голкипер провел 13 матчей. Чемпион Польши же терпит кризис и завершил первую часть сезона в зоне вылета.

Сергей Стаднюк
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Легия Максим Коваль

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