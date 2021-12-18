После выходок Жерсона «Труа» хочет вернуть вингера в «Динамо»
«Проблемы «Труа» и Жерсона – их проблемы». В «Динамо» не хотят досрочного возвращения вингера
У люксембуржца вновь проблемы с дисциплиной
18 декабря 17:26
Жерсон Родригеш / фото - RTE
Находящийся в аренде в «Труа» вингер «Динамо» Жерсон Родригеш вновь имеет проблемы с дисциплиной.
У люксембуржца конфликт с тренером команды Лораном Батесом, из-за чего специалист хочет избавиться от футболиста. Коучу не нравится образ жизни хавбека, и он хочет отправить его обратно в Киев.
О реакции боссов украинского клуба сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside»:
«Проблемы «Труа» и Жерсона Родригеша – это уже сугубо их проблемы. По крайней мере, еще минимум на полгода. Именно столько осталось до конца сезонного арендного соглашения.
Жерсона в Киеве зимой видеть не хотят, и это – факт. У «Труа» была опция первоочередного (а не обязательного!) выкупа по окончании сезона, но... Летом придется решать и этот вопрос».
Контракт вингера с киевлянами рассчитан до 2024-го года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.