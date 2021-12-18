«Проблемы «Труа» и Жерсона – их проблемы». В «Динамо» не хотят досрочного возвращения вингера

У люксембуржца вновь проблемы с дисциплиной

Жерсон Родригеш / фото - RTE

Находящийся в аренде в «Труа» вингер «Динамо» Жерсон Родригеш вновь имеет проблемы с дисциплиной.

У люксембуржца конфликт с тренером команды Лораном Батесом, из-за чего специалист хочет избавиться от футболиста. Коучу не нравится образ жизни хавбека, и он хочет отправить его обратно в Киев.

О реакции боссов украинского клуба сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside»:

«Проблемы «Труа» и Жерсона Родригеша – это уже сугубо их проблемы. По крайней мере, еще минимум на полгода. Именно столько осталось до конца сезонного арендного соглашения. Жерсона в Киеве зимой видеть не хотят, и это – факт. У «Труа» была опция первоочередного (а не обязательного!) выкупа по окончании сезона, но... Летом придется решать и этот вопрос».

Контракт вингера с киевлянами рассчитан до 2024-го года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.