Пробыл год без клуба и жил на пособие по безработице. Финалист Лиги чемпионов – о самом сложном периоде в карьере

Эдуар Менди прошел сложный путь к успеху

Эдуар Менди / фото - eurofootball

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал Daily Mail о том, как с трудом сводил концы с концами, когда остался без клуба:

«Мне повезло с ситуацией дома. Я жил в Гавре и мог находиться рядом с семьей. У меня было пособие по безработице, и я не тратил его целиком. Тогда моя девушка была беременна нашим первым ребенком. Было очень тяжело осознавать, что я не способен прокормить семью. Я знал, что должен найти решение. Было два варианта: либо попасть в профессиональный клуб, либо найти работу, где я мог бы зарабатывать нам на жизнь. Это был трудный период, потому что я разрывался между этими вариантами. Одно я вроде бы должен был сделать, а другое – хотел.

В какой-то момент я начал подавать заявки на собеседования. В прошлом я довольно усердно учился и всегда был хорош в бизнесе и коммерции. У меня был хороший друг, у которого был магазин мужской одежды. Он был уверен, что я смогу помочь его бизнесу. Мне предложили возможность управлять магазином. Через восемь дней после того, как мой друг впервые высказал эту идею об управлении магазином, мне позвонили из «Марселя», предложив мне возможность стать одним из запасных вратарей. Вот тогда-то все и начало меняться».

Голкиперу еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов в этом сезоне.

Напомним, что ранее «Челси» одержал победу над «Лестером» и вышел на 3 строчку английского чемпионата.