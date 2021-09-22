Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров/аналитиков/скаутов

Платформа PASS объявила о старте второго набора

Платформа PASS объявила о старте второго набора. Проект, стартовавший в конце 2019 года, направлен на подготовку нового поколения футбольных специалистов.

Новая вступительная кампания включает в себя несколько этапов отбора, включая тесты и личное собеседования, по итогам которого лучшие студенты сформируют группу.

Длительность обучения – 6-9 месяцев. Также организаторы программы сообщили о бюджетных местах, которые будут выделены для 10% лучших абитуриентов.

Принять участие в отборочной кампании может абсолютно каждый, независимо от футбольного бекграунда, образования или места проживания.