Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров/аналитиков/скаутов

Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
18:30
Платформа PASS объявила о старте второго набора. Проект, стартовавший в конце 2019 года, направлен на подготовку нового поколения футбольных специалистов.
Новая вступительная кампания включает в себя несколько этапов отбора, включая тесты и личное собеседования, по итогам которого лучшие студенты сформируют группу.
Длительность обучения – 6-9 месяцев. Также организаторы программы сообщили о бюджетных местах, которые будут выделены для 10% лучших абитуриентов.
Принять участие в отборочной кампании может абсолютно каждый, независимо от футбольного бекграунда, образования или места проживания.
Комментарии 0