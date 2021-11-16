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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Прогноз матча Босния и Герцеговина – Украина

Решающий поединок
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:45
Прогноз матча Босния и Герцеговина – Украина

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа в отборе на чемпионат мира. Наша команда на выезде сыграет против Боснии и Герцеговины (начало в 21:45). От результата этой встречи будет зависеть, пройдем ли мы в плей-офф, где продолжится борьба за путевку в Катар.

Сама Босния и Герцеговина уже упустила шансы выйти из группы. В субботу она дома уступила Финляндии (1:3) и теперь отстает от второго места на четыре очка. Вторыми сейчас идут именно финны, они опережают нас на два очка и свой заключительный матч проведут дома против Франции. Эта игра начнется также 16 ноября в 21.45.

На сегодняшний день PARIMATCH дает нашей сборной 52% на победу, у соперника – 22% и еще 26% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

С одной стороны, у боснийцев уже нет турнирной мотивации, но с другой – у них вполне может быть желание хлопнуть дверью напоследок. Тем более что они снова будут играть перед своими болельщиками, перед которыми недавно проиграли финнам. К слову, будут на стадионе и украинские фанаты. Правда, их количество ограничено – 200 зрителей. Также не следует забывать, что все свои задачи Франция решила, так что в Финляндии вполне может выйти резервный состав действующих чемпионов мира.

Но в любом случае – нам нужно побеждать. Даже если финны выиграют, вряд ли футболисты сборной Украины захотят, чтобы их потом упрекали в том, что они не боролись до последнего. Так что, игра будет напряженной.

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