Прогноз на «Эль-класико»

Последний большой матч в 2021 году в Ла Лиге

Прогноз

Повелись? Извиняюсь, дешевый трюк. Хотя, формально матч «Атлетик» – «Реал» – действительно «Эль-класико». Дело в том, что «Реал», «Атлетик» и «Барселона» – единственные клубы, которые ни разу не покидали высший дивизион чемпионата Испании, поэтому матчи «Атлетик» – «Реал» или «Атлетик – «Барселона» считаются «Эль класико». Ну все, давайте переходить к прогнозу.

Недавно в «Реале» случилась вспышка Covid-19, из-за чего на карантин ушли многие футболисты, но главные потери касаются центральной оси, где буду отсутствовать Лука Модрич (корона) и Каземиро (перебор желтых карточек). Модрич – сердце «Реала», диспетчер «Реала». Как бы клишировано это не звучало, но без хорвата «Реал» – вовсе не «Королевский клуб». Я это рассказывают к тому, что не стоит просто бездумно ставить на победу «Реала» – это далеко не самый очевидный исход.

К тому же, на «Сан-Мамесе» большим клубам всегда очень сложно победить, «сливочные» если и выигрывают, то только с разницей в один мяч.

Об «Атлетике» многого не напишу. Команда играющая, но очень нестабильна. Прекрасно проявляет себе с соперниками, которые выше в турнирной таблице, но вот с условными «Эльче», «Леванте» или «Гранадой» им часто не хватает мотивации. Поэтому «Атлетик» и не борется за еврокубки. Тем не менее, на «Реал» сегодня выйдут самые настоящие звери, ведь «Мадрид» – раздражитель что надо.

В общем, победителя встречи предсказывать не возьмусь. Предлагаю лучше заиграть ставку обе забьют. Очевидно, что баски создадут пару-тройку голевых моментов, с которых хотя бы один гол, да выдавят. Ну а «Реал», это «Реал». Карим Бензема и Винисиус все еще в огне, поэтому также должен размочить ворота соперника.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 23 победы, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой