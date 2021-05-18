Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»

«Чайки» попытаются дать бой «горожанам»

Прогноз

Фото: Sky Sports

«Брайтон» 18 мая в матче 37 тура АПЛ дома сыграет против «Манчестер Сити».

«Брайтон» еще в позапрошлом туре гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон и может спокойно играть в свое удовольствие. Впрочем, дать бой новоиспеченному чемпиону команда не откажется. Можно вспомнить матч первого круга на «Этихаде», где «горожанам» победу принес лишь один единственный мяч (1:0). Поэтому, легкой прогулкой для «Ман Сити» эта игра не станет.

Более того, «Манчестер Сити» еще и сыграет без лидера Кевина Де Брюйне, который продолжает восстанавливаться после травмы. В последних матчах команда испытала трудности. «Челси» и во все проиграли, а вот с «Ньюкаслом» хоть и забили больше соперника, но трижды пропустили.

По котировкам «Ман Сити» явный фаворит, несмотря на выездной матч. На победу «горожан» в среднем дают коэффициент 1.49, тогда как на победу «Брайтона» 6.90. Ничья котируется в 4.50. Конечно, «Манчестер Сити» является фаворитом, но у «Брайтона» будут шансы.

Начало матча – в 21:00.