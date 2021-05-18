Прогноз на матч «Челси» – «Лестер»

В победу команды Тухеля верят больше

Прогноз

Фото: Sky Sports

18 мая «Челси» в матче 37 тура АПЛ сыграет против «Лестера».

Команды сыграют между собой во второй раз за четыре дня. В прошлую субботу «Лестер» выиграл Кубок Англии, обыграв лондонцев в финале (1:0).

Реванш для «Челси» важен по причине финала Кубка Англии и по борьбе за место в Лиге чемпионов. Лондонцы лишь на 1 очко опережают 5-й в таблице «Ливерпуль» и пока не гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон. Впрочем, как и «Лестер. «Лисы» опережают «Челси» на два очка и «Ливерпуль» на три, поэтому эйфория от победы в Кубке была не долгой. Кроме того, это и возможность доказать, что победа в финале Кубка не была случайной, тем более на поле соперника.

Что касается котировок, то здесь преимущество в пользу «Челси». Средней коэффициент на победу «синих» 1.72, тогда как на победу «Лестера» - 5.30. Ничья котируется в коэффициент 3.75. Преимущество для «Челси» - неспроста. В финале Кубка у «Лестера» почти не было моментов с игры, а забили «лисы» лишь со стандарта. Но и «Лестер» явно за эти четыре дня что-то приготовит для соперника новое.

Начало матча – в 22:15.

Смотреть онлайн игру «Челси» – «Лестер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Челси» – «Лестер».