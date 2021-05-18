Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

У дачников почти нет шансов

Прогноз

Фото: Sky Sports

18 мая «Манчестер Юнайтед» дома примет «Фулхэм».

Перед матчем МЮ имеет неважную форму в матчах АПЛ. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера не побеждали в духи играх подряд, уступив дважды дома – «Лестеру» и «Ливерпулю». Кончено, манкунианцы будут стараться сегодня победить, ведь три очка гарантируют им второе место по итогам сезона.

В свою очередь «Фулхэм» досрочно вылетел из АПЛ еще по итогам позапрошлого тура. «Дачники» уже не смогут догнать «Брайтон», ведь между командами 11 очков в таблице, а играть все лишь два тура. Выходит, у «Фулхэма» есть лишь мотивация громко «хлопнуть дверьми» перед игрой в Чемпионшипе.

Впрочем, букмекеры в этом слабо верят. В среднем на победу МЮ дают коэффициент 1.33 а на победу «Фулхэма» аж 9.30. Ничью оценивают в коэффициент 5.70. Все же МЮ давно не побеждал дома и шанс сделать это в последней домашней игре сезона есть довольно большой.

Начало матча – в 20:00.

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