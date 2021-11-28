Прогноз на матч: «Шахтер» забьет «Ингульцу» пару мячей уже в первом тайме

Отыскали лучшие варианты в линии от Vbet

В рамках 16-тура украинской Премьер-лиги один из лидеров чемпионата «Шахтер» сыграет против «Ингульца» – одного из главных претендентов на вылет.

Самой хорошей ставкой на этот матч является победа «Шахтера» в первом тайме с форой -1. Букмекерская компания Vbet дает на такой исход жирный коэффициент 2,15. В худшем случае «горняки» выиграют минимально и будет возврат средств.

Когда играют команды, между которыми такая пропасть в классе, все зависит от настроя фаворита. Благо, Роберто де Дзерби не дает спуска своим футболистам, а поэтому они уже в первом тайме попытаются снять вопрос о победителе встречи, забив несколько мячей. Вряд ли итальянский специалист захочет все доводить до нервной концовки, как это было в поединке предыдущего тура против «Руха».

К тому же, «Шахтеру» необходимо набивать разницу забитый-пропущенных мячей, чтобы обойти «Динамо» в турнирной таблице и уйти на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата. Это будет приятным бонусом для дончан, даже в случае равенства очков с киевлянами.

Ну и последнее по данной ставке: должны же футболисты «Шахтера» хотеть реабилитироваться за досрочный вылет из Лиги чемпионов?

Однако это мы поговорили о хорошей ставке для ординара, а вы возможно собираете экспресс. В таком случае «железно» можете забирать общую победу «Шахтера» в матче с форой -1,5. Команда Де Дзерби заносит эту ставку в пяти турах кряду, но VBet все равно дает очень симпатичный коэффициент для экспресса – 1,55.

Помимо всего написанного выше, перспективно смотрятся исходы: тотал матча больше 2,5 (1,6), обе команды забьют (2,55), «Шахтер» забьет в обоих таймах (1,78).