Прогноз на матч Украина – Болгария

Проверка перед решающей битвой за ЧМ-2022

11 ноября сборная Украины проведет генеральную репетицию перед важнейшим матчем с Боснией и Герцеговиной. Наша команда сыграет в Одессе против Болгарии (начало в 19:30). Это будет уже шестая встреча сборных, которая вновь пройдет в формате спарринга. Три предыдущих матча мы выиграли с общим счетом 5:0, а до этого было еще две ничьи (1:1). На сегодня PARIMATCH дает нашей сборной 60% на победу, у соперника - 16% и еще 24% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

В своей отборочной группе на чемпионат мира Болгария после семи туров занимает третье место, отставая от Италии и Швейцарии на 6 очков. Таким образом, наш соперник не может претендовать на путевку в Катар. В этой квалификации болгары не смогли проявить себя, хотя, не стоит забывать, что в сентябре они смогли увезти ничью из Италии. Конечно, результат этой встречи не имеет турнирного значения, но победа нашей команде точно не помешает. Это поможет футболистам чувствовать себя более уверенно перед Боснией и Герцеговиной.

Стоит отметить, что вернулся в сборную игрок Аталанты Руслан Малиновский. Также тренерский штаб сможет рассчитывать на футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко, который пропустил предыдущие матчи национальной команды из-за травмы.

Состав на Болгарию вполне боевой, но это не значит, что мы обязательно увидим весь потенциал сборной Украины. Скорее всего, тренерский штаб использует этот матч, чтобы как можно лучше подготовиться к заключительной игре отбора на ЧМ-2022.