Хави: «Разница с «Реалом» 16 очков, но это вопрос результатов и умения бороться»
Проигнорировал «Барселону». Анчелотти назвал главного соперника «Реала» в Примере
Обычная тройка лидеров была разбита в этом сезоне
20 декабря 22:27
Карло Анчелотти / фото - Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал Marca команду, которая является главным конкурентом «сливочных» за титул чемпиона Испании:
«Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то увидим, что ближе всего находится «Севилья».
Нам нужно бороться против них. Это качественная команда, у них большая фанатская база».
Подопечные Лопетеги идут на второй строчке, отставая от «бланкос» на шесть пунктов. Привычные участники чемпионской гонки «Атлетико» и «Барселона» находятся даже вне зоны Лиги чемпионов, имея двухзначное отставание от «королевского клуба».
Третью строчку в таблице занимает «Бетис», а на четвертой расположился «Райо Вальекано».
Ранее тренер «Севильи» Лопетеги лукаво назвал нынешнею «Барселону» лучшей за последнее время.
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