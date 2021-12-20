Проигнорировал «Барселону». Анчелотти назвал главного соперника «Реала» в Примере

Обычная тройка лидеров была разбита в этом сезоне

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал Marca команду, которая является главным конкурентом «сливочных» за титул чемпиона Испании:

«Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то увидим, что ближе всего находится «Севилья». Нам нужно бороться против них. Это качественная команда, у них большая фанатская база».

Подопечные Лопетеги идут на второй строчке, отставая от «бланкос» на шесть пунктов. Привычные участники чемпионской гонки «Атлетико» и «Барселона» находятся даже вне зоны Лиги чемпионов, имея двухзначное отставание от «королевского клуба».

Третью строчку в таблице занимает «Бетис», а на четвертой расположился «Райо Вальекано».

Ранее тренер «Севильи» Лопетеги лукаво назвал нынешнею «Барселону» лучшей за последнее время.