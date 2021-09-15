Проход в ЛЧ 18 лет назад, ляп имени Бойко и отставка Газзаева. Как украинские клубы играли с «Шерифом»

Молдавская команда не была сладкой булочкой для наших грандов

История

Динамо против Шерифа в 2010-м / Фото: Getty Images

Сегодня в еврокубках стартует еще один украинский клуб – донецкий «Шахтер» сыграет против самого проходимого (на бумаге) соперника в группе – молдавского «Шерифа».

Букмекеры отдают предпочтение украинскому клубу (1,9 – коэффициент на победу «Шахтера» и 4,2 – ставка на триумф хозяев поля), к тому же «Динамо» и «Шахтер» всегда считались фаворитом в противостоянии с коллективом из Тирасполя. Тем не менее, «Шериф» умеет подпортить настроение нашим клубам, поэтому, не все так однозначно.

Украинские команды провели с «Шерифом» 7 матчей, и (внимание), проиграли 4 из них. Также было зафиксировано 2 ничьи и 1 победа. К слову, это статистика всех матчей между командами. Если убрать отсюда поединки Кубка Содружества, который проводился в середине нулевых (турнир все же ближе к товарищескому статусу, нежели к официальному), то здесь статистика будет получше. Матчей было всего 4 (1 победа украинских клубов над «Шерифом», 2 ничьи и 1 поражение).

Мы же вспомним все поединки украинских команд против «Шерифа».

«Динамо» против «Шерифа»

Кубок Содружества, 2004

Первый матч между командами состоялся в рамках Кубка Содружества. Сразу уточним, что этот турнир хоть официально и не был товарищеским, но по статусу считался именно таковым. В середине нулевых в Кубке Содружества принимали участия клубы бывшего СССР (в основном украинские команды отправляли на матчи дубль).

«Динамо» – «Шериф» 0:1

Лига Европы, 2010/11

А вот эти воспоминания уже совсем свежи в памяти. И не очень приятны для киевских фанатов. Тем не менее, этот еврокубковый сезон стал достаточно успешным для «бело-синих, которые в итоге дошли до четвертьфинала Лиги Европы (да-да, именно в том сезоне киевляне разнесли «Бешикташ» и прошли «Манчестер Сити»). «Динамо» не сумело пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, а в Лиге Европы киевлянам досталась группа с АЗ, БАТЭ и «Шерифом».

В первом матче между командами в Тирасполе киевляне просто сгорели – 0:2. Отчетливо запомнился ужасный ляп тогда еще молодого Дениса Бойко в первом голе. Именно после этого поражения Валерий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Динамо».

В команду вернулся Юрий Семин.

«Шериф» – «Динамо» 2:0

Голы: Ерохин, 8, Франса, 37, пен

Во втором матче «Динамо» также не сумело переиграть «Шериф». В заснеженном Киеве игра завершилась со счетом 0:0, хотя «бело-синие» тогда все равно вышли из группы.

«Динамо» – «Шериф» 0:0

«Шахтер» против «Шерифа»

Лига чемпионов 2003/04

«Горняки», по сути, также играли против «Шерифа» лишь дважды (если не учитывать Кубок Содружества). В том еврокубковом сезоне только встречи с молдавской командой стали белым пятном на сером полотне для «Шахтера».

Команды встретились во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч в Тирасполе завершился нулевой ничьей.

«Шериф» – «Шахтер» 0:0

А вот во второй встрече «Шахтер» взял верх и прошел дальше. Донецкий РСК «Олимпийский» был забит. Та встреча запомнилась красивым голом Вукича со штрафного, а точку в противостоянии поставил Брандао.

«Шахтер» – «Шериф» 2:0

Голы: Вукич, 60, Брандао, 69

К сожалению, «горняки» в том сезоне так и не пробились в групповой раунд ни Лиги чемпионов, ни Кубка UEFA. В 3-м квалификационном раунде ЛЧ «Шахтер» уступил московскому «Локомотиву», а затем и не пробился в групповой раунд Кубок UEFA, уступив в плей-офф «Динамо» Бухарест.

Кубок Содружества, 2006, 2009

Две эти встречи, которые мало что значили, «Шахтер» проиграл дублирующим составом. В 2006-м – в один мяч, а в 2009-м – крупно.

«Шериф» – «Шахтер» 3:2

«Шахтер» – «Шериф 0:4

«Горнякам» придется непросто, ведь «Шериф» в этом сезоне очень хорош, а в плей-офф ЛЧ команда Вернидуба прошла «Динамо» Загреб, который еще 2 года назад трепал нервы «Шахтеру» в групповом раунде ЛЧ, Будет интересно, начало матча – в 20:00.

Онлайн трансляция матча «Шериф» – «Шахтер».