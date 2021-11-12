«Прохожу обследования и лечусь». Агуэро – о возможном завершении карьеры

У форварда «Барселоны» серьезные проблемы с сердцем

Серхио Агуэро / фото - Getty Images

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру футболиста из-за серьезных проблем с сердцем. В своем Twitter Агуэро подтвердил слухи, заявив, что в ближайшие 3 месяца будет проходить различные обследования и лечиться.

«Учитывая все слухи, сообщаю, что следую предписаниям врачей клуба, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно».

Напомним, Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом» в Примере, у него был приступ тахикардии.