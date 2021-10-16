Эпичный промах Супряги и реализованный «Львовом» пенальти не помешали «Динамо» оформить разгром

Вышедший вместо форварда Гармаш оформил дубль

Фото - УПЛ

В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде разгромило «Львов».

Начало первого тайма запомнилось промахом Супряги с нескольких метров и реализованным пенальти Чирьяком. Не дожидаясь перерыва, Мирча Луческу снял форварда с игры, выпустив Гармаша.

Еще в первой 45-минутке киевляне вышли вперед. Сначала Миколенко реабилитировался за игру рукой в штрафной, отличным ассистом на Буяльского. А в компенсированное время отличился Цыганков.

После перерыва сыграла замена, проведенная еще в первом тайме. Опытный хавбек оформил дубль, доведя счет до разгромного.

«Динамо» вернуло себе отрыв в три очка от «Шахтера» в турнирной таблице. «Львов» остался в зоне переходных матчей.

УПЛ, 11 тур

«Львов» – «Динамо» 1:4

Голы: Чирьяк, 36 (пен.) – Буяльский, 38, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

«Львов»: Костик, Зозуля, Якимец, Лека, Грисьо (Ременяк, 61), Политыло (Рожерио Шина, 46; Крушинский, 76), Довгий, Брикнер, Чирьяк (Сорокин, 80), Ныч (Алваро, 46), Эрнест.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Тымчик, Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 75), Шепелев, де Пена (Витиньо, 46), Буяльский, Андриевский, Цыганков (Вербич, 75), Супряга (Гармаш, 41).

Предупреждения: Брикнер – Миколенко, де Пена, Витиньо