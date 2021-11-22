Променяет Месси на Роналду. Почеттино хочет летом возглавить МЮ

Аргентинец хочет доработать сезон с парижанами

Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет стать сменщиком Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации источника, специалист устал от работы с капризными звездами парижской команды, и хочет вернуться в Англию, где ранее тренировал «Тоттенхэм».

К тому же, семья специалиста осталась в Лондоне, а сам аргентинец до сих пор проживает в отеле.

Коуч всерьез рассматривает возвращение на Туманный Альбион, но сделать он это сможет не раньше лета, по истечению сезона.

Таким образом, у Почеттино будет возможность поработать с двумя главными символами мирового футбола последнего десятилетия – от работы с Лионелем Месси в ПСЖ он сможет перейти в МЮ, где его будет ждать Криштиану Роналду.

Напомним, Сульшер высказался впервые после увольнения из «Юнайтед».