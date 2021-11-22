Променяет Месси на Роналду. Почеттино хочет летом возглавить МЮ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет стать сменщиком Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
По информации источника, специалист устал от работы с капризными звездами парижской команды, и хочет вернуться в Англию, где ранее тренировал «Тоттенхэм».
К тому же, семья специалиста осталась в Лондоне, а сам аргентинец до сих пор проживает в отеле.
Коуч всерьез рассматривает возвращение на Туманный Альбион, но сделать он это сможет не раньше лета, по истечению сезона.
Таким образом, у Почеттино будет возможность поработать с двумя главными символами мирового футбола последнего десятилетия – от работы с Лионелем Месси в ПСЖ он сможет перейти в МЮ, где его будет ждать Криштиану Роналду.
Напомним, Сульшер высказался впервые после увольнения из «Юнайтед».
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