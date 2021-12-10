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Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке

Ситуация продолжает развиваться
Футбол Украинская Премьер-лига
20:26
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Евгений Селезнев / фото - Instagram

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в телефонном разговоре угрожал ведущему «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву физической расправой.

Все из-за того, что журналист заявил, что внутри закарпатской команды царит напряженная атмосфера.

Промоутерская компания В1 ММА предложила конфликтующим решить все вопросы на ринге:

«Селезнев, Сенькив, предлагаем разрешить ваш конфликт в пределах правил ММА в октагоне Mad Cage! С судьями и перчатками!»

Напомним, ранее народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту.

Павел Харченко
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