«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Ситуация продолжает развиваться
Евгений Селезнев / фото - Instagram
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в телефонном разговоре угрожал ведущему «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву физической расправой.
Все из-за того, что журналист заявил, что внутри закарпатской команды царит напряженная атмосфера.
Промоутерская компания В1 ММА предложила конфликтующим решить все вопросы на ринге:
«Селезнев, Сенькив, предлагаем разрешить ваш конфликт в пределах правил ММА в октагоне Mad Cage! С судьями и перчатками!»
Напомним, ранее народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту.
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