Прорекламировал себя на Евро. Бущаном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги

Сейвы вратаря убедили европейские клубы

Георгий Бущан / фото - ТСН

Голкипером киевского «Динамо» и сборной Украины Георгием Бущаном интересуются неназванные клубы из Германии и Италии, сообщает score.fr.

Вдохновенная игра 27-летнего вратаря в матче с Нидерландами привлекла внимание европейских клубов, которые начнут переговоры о трансфере после чемпионата Европы. Но «Динамо» также не спешит продавать игрока, но если будет предложена высокая сумма, то киевляне вряд ли смогут отказаться.

Помимо итальянцев и немцев, Бущаном также интересуются французские «Ницца» и «Марсель».

Напомним, ранее Бущан заявил, что не считает себя игроком лучшим матча с Нидерландами.