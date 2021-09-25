Прорвало. «Лейпциг» разнес «Герту» и оторвался от зоны вылета

«Быки» забили шесть мячей столичному клубу

Фото - РБ Лейпциг

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Лейпциг» в родных стенах разгромил «Герту».

Уже в первом тайме хозяева забили четыре мяча в ворота соперника. Гол Клостермана, правда, был отменен из-за офсайда. Свои фамилии на табло записали Нкунку, Поульсен и Мукиеле.

После перерыва «быки» не перестали отправлять мячи в сетку. Пенальти реализовал Форстберг, французский хавбек оформил дубль. Также отличился Айдара.

«Лейпциг» благодаря победе обошел конкурента в турнирной таблице. Обе команды располагаются в середине табеля о рангах.

Бундеслига, 6 тур

«Лейпциг» – «Герта» 6:0

Голы: Нкунку, 15, 70, Поульсен, 23, Мукиеле, 45, Форсберг, 60 (пен.), Айдара, 77

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Симакан, 55), Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Форсберг (Бробби, 65), Нкунку (Хенрихс, 74), Айдара, Поульсен (Андре Силва, 65).

«Герта»: Шволов, Зефейк, Штарк, Тузар, Дардаи, Платтенхардт, Дарида (Ястшембски, 46), Сердар (Пионтек, 83), Аскасибар, Эккеленкамп (Рихтер, 59), Зельке (Бельфодиль, 59).

Предупреждения: Мукиеле – Дарида, Штарк, Платтенхардт