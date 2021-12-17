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Прости, Шева, но и в этот раз не получится: прогноз на матч «Лацио» – «Дженоа»

Говорим о поединке «орлов» против «грифонов»
Футбол Прогнозы
08:56
Прости, Шева, но и в этот раз не получится: прогноз на матч «Лацио» – «Дженоа» Прогноз

Как же круто, что на Западе появился украинский тренер, но с сожалением приходится констатировать тот факт, что в данный момент «Дженоа» Андрея Шевченко одна из худших, если не худшая команда Серии А. За пять матчей с Шевой во главе (говорим исключительно о чемпионате) «грифоны» набрали, даже скорее выстрадали, одно очко и забили такое же количество мячей. Да, на это есть объективные причины, но легче от этого кому-то вряд ли становится. И что еще более важно, в ближайшее время какого-то прогресса от «Дженоа» ждать не стоит.

«Лацио» не в кризисе, но дела у команды могли бы идти по лучше. Пока игроки не совсем адаптировались к требованиям Маурицио Сарри, от чего «орлов» штормит. Победы над «Интером» и «Ромой» сменяются поражениями в матчах с «Болоньей» и «Сассуоло». При этом в родных стенах «Лацио» проиграл только единожды – это важно в разрезе сегодняшней встречи.

Что мы имеем на выходе? Букмекеры выставили прекрасный коэффициент на победу «Лацио». Я лично считаю, что он завышен, ведь сомнений в успехе «орлов» на «Олимпико» нет никаких, да и быть не может. И не от того, что «Лацио» очень крут, просто «Дженоа» невероятно слаб. Сейчас это скорее команды Серии В, нежели Серии А. Так вот, возвращаясь к коэффициентам, самым привлекательным вариантом мне видится ставка победа «Лацио» с форой -1,5. Прекрасная возможность пополнить банк.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 22 победы, 2 возврата, 30 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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